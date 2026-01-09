Visite d’un jardin de roses, La Vie en rose, Andlau

Visite d’un jardin de roses 6 et 7 juin La Vie en rose Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un petit jardin de roses, caché derrière le rempart de la vieille ville d’Andlau, attend votre visite. Vous y rencontrerez des artistes qui vous présenteront une exposition d’oeuvres textiles et des musiciens pour un concert de harpe celtique, samedi à 18h, dans le jardin.

La Vie en rose 8 rue de la Chaîne 67140 Andlau Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est 06 30 20 47 13 Il s’agit d’un jardin d’agrément à proximité d’une maison construite en 1737 par Anne Sophie d’Andlau, abbesse d’Andlau, au cœur de la ville fortifiée. Parkings des Remparts, de la Maire, et de l’Abbaye

Un petit jardin de roses, caché derrière le rempart de la vieille ville d’Andlau, attend votre visite. Vous y rencontrerez des artistes qui vous présenteront une exposition d’oeuvres textiles et des…

©Philippe Muller