Andlau

Fête de la musique

rue du Maréchal Foch Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

L’Ecole de musique d’Andlau est heureuse de vous inviter à sa fête de la musique, dans une formule sur deux jours. Venez profiter d’un moment convivial en musique !

L’Ecole de Musique d’Andlau organise la fête de la musique, voici le programme

Le vendredi 19 juin à partir de 19h concerts, restauration, buvette

Les Beginners (reprise pop-rock), Midnight Swing (Jazz Fusion), Triogène B+ (reprises pop-rock), Madabat (rock’n’roll)

Le samedi 20 juin à partir de 10h jusqu’à 17h

Auditions des élèves de l’école tout au long de la journée, avec déjeuner musical et gouter. L’occasion aussi de rencontrer les professeurs et découvrir l’école de musique. 0 .

rue du Maréchal Foch Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est contact@ema-andlau.fr

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English :

The Andlau music school is delighted to invite you to its two-day music festival. Come and enjoy a convivial moment of music!

L’événement Fête de la musique Andlau a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Barr