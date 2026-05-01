Andlau

Dîner-concert Folk avec les Lonely Hunters

6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez profiter d’un excellent repas accompagné d’une superbe ambiance musicale !

Bottes cirées, veston impeccable, bretelles en place… Armés de leurs guitare et banjo, les Lonely Hunters rabattent les mélodies dès le petit jour, débusquent les gimmicks qui se terrent, prennent dans leurs filets les nuées d’émotions qui tentent de leur échapper. Leur tableau de chasse ? Un Folk sensible et lumineux qui vous fera autant taper du pied que quitter la terre ferme.

Un concert en trio qui ravira tous les publics ! 0 .

6 Route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy an excellent meal accompanied by a superb musical atmosphere!

L’événement Dîner-concert Folk avec les Lonely Hunters Andlau a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr