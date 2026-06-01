Andlau

Escape Game

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

À la recherche du bébé dinosaure, une aventure pour les tout petits paléontologues !

Escape Game À la recherche du bébé dinosaure, une aventure pour les tout petits paléontologues !

Bienvenue dans l’univers fascinant des dinosaures ! Cet escape game imaginé à partir du livre Nougatine et Orni de Nicole Devals, est une expérience ludique conçue spécialement pour émerveiller les enfants de 3 à 4 ans.

Plongez dans une quête passionnante où l’imagination et la logique sont les clés de la réussite. Accompagnés de Nougatine, les petits aventuriers partiront à la recherche des bébés dinosaures égarés, découvriront des indices mystérieux et devront résoudre des énigmes pour réunir toute la famille. .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

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English :

In search of the baby dinosaur, an adventure for young paleontologists!

L’événement Escape Game Andlau a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme du pays de Barr