Escape Game Andlau
Escape Game Andlau mercredi 22 juillet 2026.
Andlau
Escape Game
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
À la recherche du bébé dinosaure, une aventure pour les tout petits paléontologues !
Escape Game À la recherche du bébé dinosaure, une aventure pour les tout petits paléontologues !
Bienvenue dans l’univers fascinant des dinosaures ! Cet escape game imaginé à partir du livre Nougatine et Orni de Nicole Devals, est une expérience ludique conçue spécialement pour émerveiller les enfants de 3 à 4 ans.
Plongez dans une quête passionnante où l’imagination et la logique sont les clés de la réussite. Accompagnés de Nougatine, les petits aventuriers partiront à la recherche des bébés dinosaures égarés, découvriront des indices mystérieux et devront résoudre des énigmes pour réunir toute la famille. .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
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English :
In search of the baby dinosaur, an adventure for young paleontologists!
L’événement Escape Game Andlau a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme du pays de Barr
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