Andlau

Balades vigneronnes au domaine Wach Jean et Fils

8 rue deharbe Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-12 16:30:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-20

Partez à la rencontre d’un des vignerons du domaine Wach au Pays de Barr qui vous fera découvrir leur quotidien de la vigne au verre.

Partez à la rencontre d’un des vignerons du domaine Wach au Pays de Barr, qui vous fera découvrir le quotidien de la vigne au verre. Le temps d’une balade dans les vignes suivie de la visite de leur cave et d’une dégustation de leurs vins, vous serez incollables sur toutes les étapes de fabrication des vins d’Alsace ! .

8 rue deharbe Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 66 65 tourisme@paysdebarr.fr

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English :

Meet one of the winegrowers from Domaine Wach in the Pays de Barr, who will show you their daily routine from vine to glass.

L’événement Balades vigneronnes au domaine Wach Jean et Fils Andlau a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du pays de Barr