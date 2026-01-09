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Marché aux puces Andlau

Marché aux puces Andlau dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : 41 rue des violettes

Ville : 67140 Andlau

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 0

Andlau

Marché aux puces

41 rue des violettes Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Environ une 50 aine d’exposants seront présent !
5 ème édition de notre marché aux puces se situant dans les rues des quartiers des Chalendons et des Castors.
Environ une 50 aine d’exposants seront présent ! 0  .

41 rue des violettes Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 68 02 54  association.arca67@gmail.com

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English :

Around 50 exhibitors will be present!

L’événement Marché aux puces Andlau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr

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