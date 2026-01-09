Andlau

Marché aux puces

41 rue des violettes Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Environ une 50 aine d’exposants seront présent !

5 ème édition de notre marché aux puces se situant dans les rues des quartiers des Chalendons et des Castors.

Environ une 50 aine d’exposants seront présent ! 0 .

41 rue des violettes Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 68 02 54 association.arca67@gmail.com

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English :

Around 50 exhibitors will be present!

L’événement Marché aux puces Andlau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr