Marché aux puces Andlau
Marché aux puces Andlau dimanche 20 septembre 2026.
Andlau
Marché aux puces
41 rue des violettes Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Environ une 50 aine d’exposants seront présent !
5 ème édition de notre marché aux puces se situant dans les rues des quartiers des Chalendons et des Castors.
Environ une 50 aine d’exposants seront présent ! 0 .
41 rue des violettes Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 68 02 54 association.arca67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Around 50 exhibitors will be present!
L’événement Marché aux puces Andlau a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Andlau (Bas-Rhin)
- The Pump Don’t Work Dîner-concert Andlau 9 mai 2026
- After Work Andlau 14 mai 2026
- Dîner-concert rock avec le groupe I’m not Shakira Andlau 16 mai 2026
- Concert vocal a capella Andlau 17 mai 2026
- Dîner concert Duo Alsacien Sürkrüt Power Andlau 23 mai 2026