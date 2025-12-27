Visite guidée de la Seigneurie Andlau

Visite guidée de la Seigneurie

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-03-22 2026-04-26 2026-06-28

La visite fait la part belle aux patrimoines naturels et culturels

Suivez nos médiateurs pour une visite guidée du parcours d’exposition. Découvrez le territoire, ses ressources naturelles et les grandes constructions nées de ces savoir-faire. Maisons à pans de bois, châteaux forts, architectures religieuses, ou Andlau et son abbaye n’auront plus de secrets pour vous. Cette visite est jalonnée de nombreuses maquettes et manipulations pour toujours plus d’interactivité.

Petits et grands sont les bienvenus à cette visite ! .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

The tour focuses on natural and cultural heritage

