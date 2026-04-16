Andlau

Dîner concert Duo Alsacien Sürkrüt Power

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Dîner concert animé par la formation musicale Duo Alsacien Sürkrüt Power !

Laurence Bergmiller, comédienne chanteuse et Nicolas Morell accordéoniste se sont rencontrés lors d’une carte blanche en 2020 au théâtre de la Choucrouterie puis ils ont créé un duo Sürkrüt Power (Sylvie Werdàà et Lidl Richard) Leurs interprétations de nombreux styles musicaux en français et en alsacien sont pleines d’énergie et de malice pour le plus grand plaisir du public. .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

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English :

Dinner concert featuring the Duo Alsacien Sürkrüt Power band!

L’événement Dîner concert Duo Alsacien Sürkrüt Power Andlau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du pays de Barr