Les Martiniz Dîner-concert Andlau
samedi 29 août 2026 · Andlau
Informations pratiques
Andlau
Les Martiniz Dîner-concert
6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29 21:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Profitez d’un bon repas accompagné d’une ambiance musicale !
Les Martiniz, c’est un duo de guitaristes évoluant en acoustique dans un registre folk/rock international et chansons Françaises (il y en a pour toutes les générations !). Guillaume et Mathieu forment un duo acoustique énergique et joueur. .
6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com
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English :
Enjoy a delicious meal accompanied by live music!
L’événement Les Martiniz Dîner-concert Andlau a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Barr
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