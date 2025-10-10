Informations pratiques

Andlau

Les Martiniz Dîner-concert

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29 21:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Profitez d’un bon repas accompagné d’une ambiance musicale !

Les Martiniz, c’est un duo de guitaristes évoluant en acoustique dans un registre folk/rock international et chansons Françaises (il y en a pour toutes les générations !). Guillaume et Mathieu forment un duo acoustique énergique et joueur. .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com

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English :

Enjoy a delicious meal accompanied by live music!

L’événement Les Martiniz Dîner-concert Andlau a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme du pays de Barr