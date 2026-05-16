Dîner concert chansons à texte avec Rémy Caspar Andlau
Dîner concert chansons à texte avec Rémy Caspar Andlau vendredi 26 juin 2026.
Andlau
Dîner concert chansons à texte avec Rémy Caspar
6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26 21:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Rémy Caspar est un chanteur, auteur et compositeur originaire de Sélestat. Pendant son tour de chant, il interprète ses propres chansons, mais également quelques standards de la musique pop.
Rémy Caspar est un chanteur, auteur et compositeur originaire de Sélestat. Pendant son tour de chant, il interprète ses propres chansons, mais également quelques standards de la musique pop.
Dîner à la carte, participation libre aux frais artistiques. 0 .
6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmail.com
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English :
Rémy Caspar is a singer, songwriter and composer from Sélestat. During his singing tour, he performs his own songs, as well as a number of pop standards.
L’événement Dîner concert chansons à texte avec Rémy Caspar Andlau a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du pays de Barr
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