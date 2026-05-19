Dîner-concert jazz avec le groupe Jeedy’s live jazz Andlau
Dîner-concert jazz avec le groupe Jeedy’s live jazz Andlau samedi 20 juin 2026.
Andlau
Dîner-concert jazz avec le groupe Jeedy’s live jazz
6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 21:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Jeedy’s Live Jazz, c’est un groupe de 6 instrumentistes biberonnés aux standards du Jazz qui partagent avec vous un univers sonore autour de Cole Porter, Sonny Rollins, Horace Silver….
Jeedy’s Live Jazz, c’est un groupe de 6 instrumentistes biberonnés aux standards du Jazz qui partagent avec vous un univers sonore autour de Cole Porter, Sonny Rollins, Horace Silver….
Les musiciens
Piano Antoine Bureth
Saxophone Thierry Wunderlich
Guitares Paul Carlen, François Desmartin
Basse Damien Eckerlen
Batterie Vincent Desmartin 0 .
6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmmail.com
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English :
Jeedy’s Live Jazz is a group of 6 instrumentalists steeped in jazz standards who share with you a world of sounds based on Cole Porter, Sonny Rollins, Horace Silver….
L’événement Dîner-concert jazz avec le groupe Jeedy’s live jazz Andlau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Barr
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