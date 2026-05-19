Andlau

Dîner-concert jazz avec le groupe Jeedy’s live jazz

6 route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Jeedy’s Live Jazz, c’est un groupe de 6 instrumentistes biberonnés aux standards du Jazz qui partagent avec vous un univers sonore autour de Cole Porter, Sonny Rollins, Horace Silver….

Jeedy’s Live Jazz, c’est un groupe de 6 instrumentistes biberonnés aux standards du Jazz qui partagent avec vous un univers sonore autour de Cole Porter, Sonny Rollins, Horace Silver….

Les musiciens

Piano Antoine Bureth

Saxophone Thierry Wunderlich

Guitares Paul Carlen, François Desmartin

Basse Damien Eckerlen

Batterie Vincent Desmartin 0 .

6 route du Hohwald Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 9 87 06 73 72 lespesbistrot@gmmail.com

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English :

Jeedy’s Live Jazz is a group of 6 instrumentalists steeped in jazz standards who share with you a world of sounds based on Cole Porter, Sonny Rollins, Horace Silver….

L’événement Dîner-concert jazz avec le groupe Jeedy’s live jazz Andlau a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Barr