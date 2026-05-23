Andlau

Concert de présentation du Il Festino Festival

1 rue Deharbe Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

laissez vous charmer par cette soirée lyrique d’exception, au cœur du village d’Andlau.

Concert de présentation de l’édition 2026 du festival de musique classique Il Festino à la salle Arthus d’Andlau venez découvrir ce que vous réserve la 3ème édition du Il Festino Festival à travers des extraits portés par les chanteuses lyriques Anaïs Yvoz, Elise Duclos et Milena Bischoff accompagnées de la pianiste Vérène Rimlinger. De Mozart à Rossini, en passant par des mélodies rares des compositrices Sophie Gail et Margeurite Hugel, laissez vous charmer par cette soirée lyrique d’exception, au cœur du village d’Andlau.

Vous pourrez à cette occasion déjà réserver vos places pour le festival !

Entrée libre, plateau à la sortie, buvette. 0 .

1 rue Deharbe Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 osons.les.arts@gmail.com

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English :

let yourself be charmed by this exceptional lyrical evening in the heart of the village of Andlau.

L’événement Concert de présentation du Il Festino Festival Andlau a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du pays de Barr