Visite d’un jardin entourant une « case » créole où l’on peut y voir une exposition artisanale et un atelier « rouler » 5 – 7 juin Case de l’artisanat 219 Ligne Berthaut 97435 Saint Gilles les Hauts La Réunion

Limité à 5 personnes, 5 € adulte et 2 € enfants jusqu’ à 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T06:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T06:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Dans le jardin, une collection de plantes endémiques de La Réunion grandissent depuis 40 ans.

À l’intérieur, le bois, la pierre et la calebasse attendent de renaître sous les mains d’un artisan passionné.

Chaque création qui sort de la Caze porte un peu de cette magie.

Entre tradition et liberté, entre racines et lumière

Découvrez entourant une maison créole un jardin familial où poussent plantes endémiques et médicinales, au cœur de la biodiversité et des traditions créoles, témoignages vivants des savoirs ancestraux. Lors d’une visite guidée par les membres de la famille, passionnés par la nature et la transmission du savoir, vous déambulerez à travers les allées ombragées du jardin. Chaque plante raconte une histoire, explorez les usages traditionnels de ces trésors de la nature. Vous pourrez y acquérir divers plants, tels que cacao, café,… Poursuivez l’expérience dans notre boutique d’artisanat local : objets naturels, activités, peinture, bijoux en graines… Vous y trouverez aussi des instruments de musique créole faits main. Une immersion chaleureuse et authentique au cœur du patrimoine naturel et culturel de notre île. Sur réservation.

Case de l’artisanat 219 Ligne Berthaut 97435 Saint Gilles les Hauts 219 ligne Berthaut 97435 Saint Paul Saint-Paul 97435 La Réunion La Réunion 0692179524 Jardin mis en place en même temps que la construction de la maison créole en 1981 2 arrêts de de bus de part et d’autre de la maison ligne Berthaut et un autre proche chemin Lacaille.

Rendez-vous aux jardins

©Son propriétaire COURTOIS