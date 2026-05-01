Saint-Paul

Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:30:00

fin : 2026-10-04 17:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11

Envie de vivre un moment unique au plus près des animaux et de la nature ?

Le Domaine d’Héstia vous ouvre ses portes pour une expérience ludique, éducative et conviviale à partager en famille.

Petits et grands pourront découvrir la vie à la ferme, participer au nourrissage et aux soins des animaux, explorer les différents espaces du domaine et profiter d’ateliers créatifs autour des matières naturelles. Un véritable moment de découverte, de partage et de détente dans un cadre authentique et chaleureux.

Au programme Nourrissage et soins des animaux, découverte de la ferme et de ses habitants, ateliers créatifs avec des matières naturelles et moments de partage en famille.

La ferme est ouverte tous les mercredis, samedis et dimanches

Le matin (sans réservation) de 9h30 à 12h

L’après-midi (sur réservation) de 13h30 à 17h30

Journée complète (sur réservation, samedi et dimanche) .

Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92

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English : Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia

L’événement Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de Noblat