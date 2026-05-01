Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia Saint-Paul
Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia Saint-Paul mercredi 27 mai 2026.
Saint-Paul
Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:30:00
fin : 2026-10-04 17:30:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11
Envie de vivre un moment unique au plus près des animaux et de la nature ?
Le Domaine d’Héstia vous ouvre ses portes pour une expérience ludique, éducative et conviviale à partager en famille.
Petits et grands pourront découvrir la vie à la ferme, participer au nourrissage et aux soins des animaux, explorer les différents espaces du domaine et profiter d’ateliers créatifs autour des matières naturelles. Un véritable moment de découverte, de partage et de détente dans un cadre authentique et chaleureux.
Au programme Nourrissage et soins des animaux, découverte de la ferme et de ses habitants, ateliers créatifs avec des matières naturelles et moments de partage en famille.
La ferme est ouverte tous les mercredis, samedis et dimanches
Le matin (sans réservation) de 9h30 à 12h
L’après-midi (sur réservation) de 13h30 à 17h30
Journée complète (sur réservation, samedi et dimanche) .
Le Domaine de la Briderie Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 66 49 92
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English : Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia
L’événement Animations à la ferme pédagogique du domaine D’Hestia Saint-Paul a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de Noblat