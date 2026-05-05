Visite d’un jardin romantique, refuge de biodiversité., Jardin de La Marche, Lourdoueix-Saint-Michel

Visite d’un jardin romantique, refuge de biodiversité. 6 et 7 juin Jardin de La Marche Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le jardin de La Marche est un jardin privé créé par des passionnés. Sur une surface de 1000m2, il propose une large collection de plantes vivaces, rosiers, hostas dans un style romantique à l’anglaise.

Très attachés à la préservation de l’environnement, les propriétaires présentent un jardin pensé pour être le plus favorable à la biodiversité et qui offre des zones accueillantes pour les oiseaux, insectes, mammifères et batraciens.

L’idée est de montrer que chacun peut contribuer à créer des zones accueillantes, pleines de vie.

Des dessins de plantes et d’oiseaux sont exposés.

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements.

Jardin de La Marche 36140 Lourdoueix-Saint-Michel Lourdoueix-Saint-Michel 36140 Indre Centre-Val de Loire +33(0)608580449 https://www.instagram.com/jardindelamarche?igsh=MTE4djhmeXFmc2FvbQ%3D%3D&utm_source=qr Jardin privé de 1500m2 de type romantique, à l’anglaise avec une zone naturaliste. Collection d’hostas, de cornouillers et de nombreuses vivaces.

Exposition de dessins à l’encre de chine. De nombreuses places pour se garer se trouvent à proximité, un grand gîte se trouve dans la commune. Le jardin est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le jardin de La Marche est un jardin privé créé par des passionnés. Sur une surface de 1000m2, il propose une large collection de plantes vivaces, rosiers, hostas dans un style romantique à Très à …

©jardindelamarche