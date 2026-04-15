Visite d’un potager bio, Potager bio du Guette Lièvre, Auvers-Saint-Georges

Visite d’un potager bio Samedi 6 juin, 14h30 Potager bio du Guette Lièvre Essonne

Visite gratuite, pas de limite des visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Visite commentée d’un potager bio, verger, exposition d’ancien matériel de jardinage, exposition de fossiles trouvés sur place, dégustation gratuite de fraises du jardin.

Potager bio du Guette Lièvre 63 chemin du Guette Lièvre 91580 Auvers-Saint-Georges Auvers-Saint-Georges 91580 Essonne Île-de-France 0160802000 Potager bio Véhicule obligatoire, stationnement sur place, accessible aux handicapés

Visite commentée avec présentation d’ancien matériel de jardinage et de fossiles trouvés sur place

©jean michaux