Lanhouarneau

Visite d’une brasserie artisanale dans le cadre d’un moulin

Minoterie Siohan Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

De la tradition des grands meuniers à la brasserie, il n’y a qu’un pas !

La famille Siohan installée à Lanhouarneau depuis 1850 vous invite à découvrir sa brasserie.

Durée de la visite 1h environ. Dégustation de 3 bières.

Inscription obligatoire par téléphone ou par mail, nombre de places limitées. .

Minoterie Siohan Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 67 83

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English :

L’événement Visite d’une brasserie artisanale dans le cadre d’un moulin Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX