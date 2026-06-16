Visite d’une brasserie artisanale dans le cadre d’un moulin Lanhouarneau
Visite d’une brasserie artisanale dans le cadre d’un moulin Lanhouarneau vendredi 10 juillet 2026.
Lanhouarneau
Visite d’une brasserie artisanale dans le cadre d’un moulin
Minoterie Siohan Lanhouarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
De la tradition des grands meuniers à la brasserie, il n’y a qu’un pas !
La famille Siohan installée à Lanhouarneau depuis 1850 vous invite à découvrir sa brasserie.
Durée de la visite 1h environ. Dégustation de 3 bières.
Inscription obligatoire par téléphone ou par mail, nombre de places limitées. .
Minoterie Siohan Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 67 83
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English :
L’événement Visite d’une brasserie artisanale dans le cadre d’un moulin Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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