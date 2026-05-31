Visite d’une copropriété rénovée, ALEC 78, Montigny-le-Bretonneux

Visite d’une copropriété rénovée Mercredi 24 juin, 10h00 ALEC 78 Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00

Cette copropriété, située à Guyancourt, est composée d’un bâtiment 6 bâtiments construits en 1971 comprenant 114 logements.

Il s’agit d’une copropriété mixte qui comprend des logements sociaux et des logements privés.

Les travaux se sont déroulés entre 2024 et 2026 :

– Isolation par l’extérieur des murs

– Mise en place d’une VMC

– Installation robinets thermostatiques

L’audit énergétique prévoit un gain énergétique de 49% et un passage d’une classe E à D.La copropriété a mobilisé plusieurs dispositifs d’aides : MaPrimeRénov’ Copropriété, aides de la communauté d’agglomération et Eco prêt à taux zéro collectif.

L’objet de cette visite est présenter les travaux de rénovation et de partager un retour d’expérience sur le déroulé du projet.

En présence :

– du syndic et bailleur social : M. Pasquette de Versailles Habitat

– un membre du conseil syndical

– l’assistant à maîtrise d’ouvrage : Mme Haddaoui de Citémétrie

– le maître d’oeuvre : M. Devic de l’agence Imperium

– ALEC 78 : M. Bucaille, conseiller France Rénov’

Inscription obligatoire, nombre de places limité, vous recevrez une confirmation de votre participation par mail, avec le lieu de rendez-vous.

La priorité sera donnée aux copropriétés situées sur Saint-Quentin-en-Yvelines.

Cette visite est organisée par l’ALEC 78 qui porte le Service public de la Rénovation de l’habitat France Rénov’ dans le centre Yvelines.

ALEC 78 7 bis avenue Paul Delouvrier Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/u8QtBR »}]

Venez participer à ce retour d’expérience de la rénovation énergétique d’une copropriété des années 70 (isolation par l’extérieur, VMC, robinets thermostatiques) SQY rénovation énergétique copropriété

ALEC78