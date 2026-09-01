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Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands Le champ des Gourmands Roulans

mercredi 16 septembre 2026 · Le champ des Gourmands · Roulans

Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands Le champ des Gourmands Roulans

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le champ des Gourmands
Adresse
5 Rue des Trouillets
Ville
25640 Roulans
Département
Doubs
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Roulans

Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands

Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Sorya et Rémy sont 2 passionnés qui vous ouvrent les portes de leur exploitation.
Visite du lieu de production / transformation de fruits & de plantes aromatiques suivi d’un goûter champêtre avec les produits de la ferme.
Réservation obligatoire par mail ou sms, la veille à midi au plus tard.
Minimum 10 personnes/visite.
Visite annulée en cas d’intempérie.
Vous avez aussi la possibilité de faire une cueillette libre sur réservation uniquement par sms. (Vous réglez ce que vous cueillez)   .

Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 69 99  lechampdesgourmands@gmail.com

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English : Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands

L’événement Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands Roulans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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