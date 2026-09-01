Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands Le champ des Gourmands Roulans
mercredi 16 septembre 2026 · Le champ des Gourmands · Roulans
Informations pratiques
Roulans
Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands
Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Sorya et Rémy sont 2 passionnés qui vous ouvrent les portes de leur exploitation.
Visite du lieu de production / transformation de fruits & de plantes aromatiques suivi d’un goûter champêtre avec les produits de la ferme.
Réservation obligatoire par mail ou sms, la veille à midi au plus tard.
Minimum 10 personnes/visite.
Visite annulée en cas d’intempérie.
Vous avez aussi la possibilité de faire une cueillette libre sur réservation uniquement par sms. (Vous réglez ce que vous cueillez) .
Le champ des Gourmands 5 Rue des Trouillets Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 33 69 99 lechampdesgourmands@gmail.com
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English : Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands
L’événement Visite d’une exploitation de fruits bio Le Champ des Gourmands Roulans a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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