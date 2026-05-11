Visite d’une ferme à spiruline Rahon
Visite d’une ferme à spiruline Rahon jeudi 9 juillet 2026.
Rahon
Visite d’une ferme à spiruline
Spiruline des sapins Rahon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-20 2026-08-27
Laissez vous guider par Sebastien et découvrez l’univers de ces micro algues dans une ferme dédiée. La spiruline est riche en vitamines et minéraux, apprenez tous ses bienfaits pour votre santé. .
Spiruline des sapins Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Visite d’une ferme à spiruline
L’événement Visite d’une ferme à spiruline Rahon a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE