Rahon

Visite d’une ferme à spiruline

Spiruline des sapins Rahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-20 2026-08-27

Laissez vous guider par Sebastien et découvrez l’univers de ces micro algues dans une ferme dédiée. La spiruline est riche en vitamines et minéraux, apprenez tous ses bienfaits pour votre santé. .

Spiruline des sapins Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Visite d’une ferme à spiruline

L’événement Visite d’une ferme à spiruline Rahon a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE