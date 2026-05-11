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Visite d’une ferme à spiruline Rahon

Visite d’une ferme à spiruline Rahon jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Spiruline des sapins

Ville : 25430 Rahon

Département : Doubs

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Rahon

Visite d’une ferme à spiruline

Spiruline des sapins Rahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-20 2026-08-27

Laissez vous guider par Sebastien et découvrez l’univers de ces micro algues dans une ferme dédiée. La spiruline est riche en vitamines et minéraux, apprenez tous ses bienfaits pour votre santé.   .

Spiruline des sapins Rahon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

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English : Visite d’une ferme à spiruline

L’événement Visite d’une ferme à spiruline Rahon a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE