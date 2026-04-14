Visite d’une ferme maraichère bio et agro-écologique, Le Village Potager, Saint-Pierre-lès-Nemours

Visite d’une ferme maraichère bio et agro-écologique Samedi 6 juin, 11h00 Le Village Potager Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Le Village Potager 300 route de Larchant 77140 St Pierre lès Nemours Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « bonjour@levillagepotager.com »}]

Venez découvrir les champs et les serres du Village Potager. Nous partagerons nos méthodes de culture, qui préservent le sol et la biodiversité, et vous ferons découvrir nos nombreux légumes !

DR