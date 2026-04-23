Visite d’une pisciculture, balade et atelier cuisine Les Condamines Saint-Ferréol-Trente-Pas
Visite d’une pisciculture, balade et atelier cuisine Les Condamines Saint-Ferréol-Trente-Pas lundi 1 juin 2026.
Saint-Ferréol-Trente-Pas
Visite d’une pisciculture, balade et atelier cuisine
Les Condamines 130 chemin de l’eau claire Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:30:00
fin : 2026-06-01 18:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales avec ses partenaires, vous propose un cycle d’animations autour de la santé et de l’environnement sur le territoire.
.
Les Condamines 130 chemin de l’eau claire Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 22 53 ceder@ceder-provence.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Parc naturel régional des Baronnies provençales and its partners are offering a series of events focusing on health and the environment in the region.
L’événement Visite d’une pisciculture, balade et atelier cuisine Saint-Ferréol-Trente-Pas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale