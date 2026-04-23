Visite d’une pisciculture, balade et atelier cuisine Les Condamines Saint-Ferréol-Trente-Pas

Saint-Ferréol-Trente-Pas

Visite d’une pisciculture, balade et atelier cuisine

Les Condamines 130 chemin de l’eau claire Saint-Ferréol-Trente-Pas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:30:00

fin : 2026-06-01 18:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Le Parc naturel régional des Baronnies provençales avec ses partenaires, vous propose un cycle d’animations autour de la santé et de l’environnement sur le territoire.

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Les Condamines 130 chemin de l’eau claire Saint-Ferréol-Trente-Pas 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 22 53 ceder@ceder-provence.org

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English :

The Parc naturel régional des Baronnies provençales and its partners are offering a series of events focusing on health and the environment in the region.

L’événement Visite d’une pisciculture, balade et atelier cuisine Saint-Ferréol-Trente-Pas a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale