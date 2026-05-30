Visite d’une unité de la marine nationale, base navale de Toulon, Service Historique de la Défense, Toulon

Informations pratiques

Visite d’une unité de la marine nationale, base navale de Toulon 19 et 20 septembre Service Historique de la Défense Var

Nombre de places limité à 60 par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visitez un des derniers nés des batiments de surface de la marine nationale, le batiment ravitailleur de forces Jacques Stosskopf, accessible sur inscription obligatoire jusqu’au 14 septembre. Nombre de places limitées. Rendez vous samedi 19 et dimanche 20 à 10h00, 12h30, 14h00 et 15h30 à l’accueil du SHD avec une carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. créneau de 1h30 de visite environ.

Pas d’accès PMR possible. chaussures fermées indispensables afin de monter à bord.

le ministère se réserve le droit d’interdire l’accès à l’emprise militaire.

Service Historique de la Défense Pass. de la Corderie, 83000 Toulon Toulon 83000 Mayol Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 42 03 65 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-2026-12?locale=fr-fr&o=qr-code »}] Lieu de consultation d’archives du Service Historique de la Défense conservées à Toulon, la Bibliothèque de la Corderie, renferme également une collection de plus de 42 000 ouvrages et 900 titres de périodiques consacrés à l’histoire maritime de la Méditerranée, des océans Indiens et Pacifique, de l’histoire de la Marine française, ainsi que l’histoire de la Provence et de la Corse. La bibliothèque conserve également des collections patrimoniales relatives aux grandes expéditions maritimes depuis le XVIIIe siècle, ainsi qu’une riche collection d’atlas maritimes, et un vaste ensemble de presse historique et militaire généraliste et spécialisée. Stationnement parking place d’armes Toulon. Présentation d’une pièce nationale d’identité obligatoire, bus U. Accès PMR.

Visitez un des derniers nés des batiments de surface de la marine nationale, le batiment ravitailleur de forces Jacques Stosskopf, accessible sur inscription obligatoire jusqu’au 14 septembre. Nombre…

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