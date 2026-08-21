Visite d’une Zone de Lancement de missile du Plateau d’Albion, Zone de Lancement de missile Nucléaire SSBS, Simiane-la-Rotonde

Informations pratiques

Visite d’une Zone de Lancement de missile du Plateau d’Albion 19 et 20 septembre Zone de Lancement de missile Nucléaire SSBS Alpes-de-Haute-Provence

La visite est proposée avec une participation aux frais de 5 € par personne.

Limite de 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette ouverture exceptionnelle propose une visite guidée consacrée à l’histoire et au fonctionnement d’une Zone de Lancement du système SSBS du Plateau d’Albion.

La visite débute par une présentation générale du dispositif de dissuasion et de la place occupée par les Zones de Lancement dans son organisation. Le parcours permet ensuite d’observer les différents éléments conservés en surface et d’expliquer leur fonction, leur organisation et les relations entre les différents espaces du complexe.

Les visiteurs découvrent également les dispositifs techniques et les traces laissées par les différentes périodes d’utilisation du site. Des documents, photographies et explications permettent de replacer les installations dans leur contexte historique et de mieux comprendre la vie quotidienne des personnels qui y travaillaient.

Une partie de la visite est consacrée au travail actuellement réalisé par le COMPPAS pour documenter et sauvegarder ce patrimoine. Les visiteurs découvriront notamment le projet de numérisation en 3D des infrastructures souterraines, destiné à conserver une trace numérique de ces espaces et à permettre prochainement leur exploration virtuelle.

La visite se termine par une présentation des enjeux de conservation du site et des perspectives de valorisation de ce patrimoine exceptionnel de la Guerre froide.

Zone de Lancement de missile Nucléaire SSBS Route d’Apt 04150 Simiane La Rotonde Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33757064697 https://www.comppas.fr https://www.facebook.com/comppas.patrimoine/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.comppas.fr »}] La Zone de Lancement du Plateau d’Albion de Simiane-la-Rotonde est une ancienne Zone de Lancement du système de missiles SSBS du Plateau d’Albion. Construite à la fin des années 1960 et mise en service au début des années 1970, elle a participé au dispositif français de dissuasion nucléaire jusqu’au démantèlement du système en 1996.

Le site constitue un témoignage remarquable de l’architecture militaire, des techniques et de l’organisation liées à la dissuasion française pendant la Guerre froide. Il conserve une partie importante de ses installations et équipements d’origine, offrant un ensemble patrimonial particulièrement représentatif de cette période.

Le COMPPAS – Conservatoire des Métiers du Patrimoine de Provence Alpes du Sud – mène actuellement un programme de documentation, de sauvegarde et de valorisation du site. Cette démarche associe recherche historique, conservation des infrastructures, collecte de témoignages et numérisation 3D.

Les ouvrages souterrains — silo de lancement, abri auxiliaire, local de déflachage et antenne TOS — ne sont pas encore ouverts au public. Ils font actuellement l’objet d’un relevé et d’un scan 3D afin de préparer leur future valorisation numérique.

Le site accueille ponctuellement des visites guidées, des actions de médiation, des campagnes de documentation et des activités de recherche consacrées à l’histoire et à la conservation de ce patrimoine exceptionnel de la Guerre froide. La Zone de Lancement du Plateau d’Albion est située dans un secteur rural du Plateau d’Albion, sur la commune de Simiane-la-Rotonde. L’accès au site se fait principalement en véhicule individuel, les transports en commun étant très limités dans ce secteur.

Un parking est disponible directement sur le site, avec une capacité limitée à environ 20 véhicules. Cette capacité conditionne directement le nombre de visiteurs pouvant être accueillis ainsi que la taille des groupes constitués pour les visites. Afin de garantir la sécurité et de préserver les conditions d’accueil du site, les visites sont donc organisées en petits groupes.

Les modalités précises d’accès et de stationnement sont communiquées aux visiteurs avant leur venue.

Le site étant une ancienne installation militaire, le parcours peut comporter des sols irréguliers et certaines difficultés de déplacement. Le site ne dispose pas actuellement d’aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite.

Cette ouverture exceptionnelle propose une visite guidée consacrée à l’histoire et au fonctionnement d’une Zone de Lancement du système SSBS du Plateau d’Albion.

©comppas.fr