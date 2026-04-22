Auzouer-en-Touraine

Visite éclair d’Auzouer-en-Touraine Les heures gourmandes du Castelrenaudais

Place du Gén Leclerc Auzouer-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

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Place du Gén Leclerc Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Visite éclair d’Auzouer-en-Touraine Les heures gourmandes du Castelrenaudais Auzouer-en-Touraine a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37