Visite éclair d’Auzouer-en-Touraine Les heures gourmandes du Castelrenaudais Auzouer-en-Touraine
Visite éclair d’Auzouer-en-Touraine Les heures gourmandes du Castelrenaudais Auzouer-en-Touraine jeudi 30 juillet 2026.
Auzouer-en-Touraine
Visite éclair d’Auzouer-en-Touraine Les heures gourmandes du Castelrenaudais
Place du Gén Leclerc Auzouer-en-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
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L’événement Visite éclair d’Auzouer-en-Touraine Les heures gourmandes du Castelrenaudais Auzouer-en-Touraine a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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