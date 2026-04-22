Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais Saint-Nicolas-des-Motets
Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais Saint-Nicolas-des-Motets jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Nicolas-des-Motets
Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais
Rue de Touraine Saint-Nicolas-des-Motets Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 18:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
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Rue de Touraine Saint-Nicolas-des-Motets 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
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L’événement Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais Saint-Nicolas-des-Motets a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37