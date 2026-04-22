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Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais Saint-Nicolas-des-Motets

Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais Saint-Nicolas-des-Motets

Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais Saint-Nicolas-des-Motets jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Rue de Touraine

Ville : 37110 Saint-Nicolas-des-Motets

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Nicolas-des-Motets

Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais

Rue de Touraine Saint-Nicolas-des-Motets Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 18:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
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L’événement Visite éclair de Saint-Nicolas-des-Motets Les heures gourmandes du Castelrenaudais Saint-Nicolas-des-Motets a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37

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