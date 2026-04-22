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Visite éclair des Hermites Les heures gourmandes en Castelrenaudais Les Hermites

Visite éclair des Hermites Les heures gourmandes en Castelrenaudais Les Hermites

Visite éclair des Hermites Les heures gourmandes en Castelrenaudais Les Hermites jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Rue des Déportés

Ville : 37110 Les Hermites

Département : Indre-et-Loire

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Les Hermites

Visite éclair des Hermites Les heures gourmandes en Castelrenaudais

Rue des Déportés Les Hermites Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 18:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
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Rue des Déportés Les Hermites 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83  contacts@paysloiretouraine.fr

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L’événement Visite éclair des Hermites Les heures gourmandes en Castelrenaudais Les Hermites a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37

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