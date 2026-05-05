Ève

[Visite] Eglise d’Eve

Ève Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Avec sa façade asymétrique aux décorations spectaculaires, sa flèche gothique surmontant un clocher roman, l’église Notre-Dame d’Ève est un édifice intriguant et complexe presque entièrement reconstruit après la Guerre de Cent Ans. Sa façade richement décorée unifie les vestiges disparates laissés par le conflit. Laissez-vous guider et apprenez à décrypter l’histoire de cette église au seuil de l’Île-de-France et de la Picardie.

———

Rendez-vous sur le parvis de l’église (rue de la Courcelle 60330), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 7 juin 2026 14 h 30 16 h 00 min

Lieu: Église d’Ève

———

Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération

Avec sa façade asymétrique aux décorations spectaculaires, sa flèche gothique surmontant un clocher roman, l’église Notre-Dame d’Ève est un édifice intriguant et complexe presque entièrement reconstruit après la Guerre de Cent Ans. Sa façade richement décorée unifie les vestiges disparates laissés par le conflit. Laissez-vous guider et apprenez à décrypter l’histoire de cette église au seuil de l’Île-de-France et de la Picardie.

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Rendez-vous sur le parvis de l’église (rue de la Courcelle 60330), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 7 juin 2026 14 h 30 16 h 00 min

Lieu: Église d’Ève

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger et à partager sans modération .

Ève 60330 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

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English :

With its spectacularly decorated, asymmetrical facade and Gothic spire surmounting a Romanesque bell tower, Notre-Dame d?Ève is an intriguing and complex edifice almost entirely rebuilt after the Hundred Years’ War. Its richly decorated facade unifies the disparate remains left by the conflict. Let us guide you and help you decipher the history of this church on the threshold of the Île-de-France and Picardy regions.

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Meeting point: in front of the church (rue de la Courcelle, 60330), 10 minutes before departure

Prices: 9 ? normal; 6 ? reduced; free for children under 12

Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)

Date: June 7, 2026 14 h 30 ? 16 h 00 min

Place: Church of Eve

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This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, to be downloaded and shared without moderation?

L’événement [Visite] Eglise d’Eve Ève a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois