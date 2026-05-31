Visite église, église de Soulaire, Soulaire-et-Bourg

Visite église 19 et 20 septembre église de Soulaire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un QR Code sur la bannière vous permettra d’accèder à des énigmes, des anecdotes, des photos et vidéos, pour découvrir l’église de Soulaire.

église de Soulaire place de la Mairie 49460 Soulaire et Bourg Soulaire-et-Bourg 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0695407827 https://stjean23.diocese49.org/ https://soulaire-et-bourg.fr/histoire-et-patrimoine/ Les visiteurs pourront admirer le patrimoine architectural de l’églises de Soulaire.

L’église de Soulaire consacrée à Saint Martin de Vertou date du 12e siècle. Elle est classée.

Points d’intérêts:

– Le cimetière de Soulaire a gardé son positionnement traditionnel autour de l’église.

– Les magnifiques bannières de procession sorties de leurs coffres sont exposées.

– Une horloge restaurée, fabriquée au 19e siècle par l’horloger du village, Monsieur CHAPELOU.

Les visites sont libres le samedi et le dimanche de 09h00 à 12h00 et guidées le samedi et le dimanche de 13h30 à 17h30.

Au plaisir de vous accueillir et vous faire découvrir la richesse patrimoniale de notre très agréable commune. Parking sur la place

Un QR Code sur la bannière vous permettra d’accèder à des énigmes, des anecdotes, des photos et vidéos, pour découvrir l’église de Soulaire.

philippe Kersimon