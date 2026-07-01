Visite Église Saint-Barthélemy, Eglise de Sarcenas, Sarcenas

Informations pratiques

Visite Église Saint-Barthélemy 19 et 20 septembre Eglise de Sarcenas Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle des portes de l’église historique du village de Sarcenas, samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h.

L’église de Sarcenas est attestée vers 1100, dans le cartulaire de Saint-Hughes, sous le vocable de Saint-Barthelemy de Cercenas. Elle n’est signalée que comme église secondaire, ou chapelle, dépendant du prieuré de Saint-Robert de Cornillon. Au cours du Moyen-âge, elle devient église paroissiale. Elle est assortie d’une maison curiale, mais Sarcenas n’a plus de curé à demeure à partir de 1860 environ. Dès lors c’est celui du Sappey qui assure les messes.

Le clocher de l’église Saint-Barthélémy de Sarcenas comporte 2 cloches, celle de 1660 et celle de 1858. Sur le fronton se trouve une horloge fabriquée par la maison Odobey Cadet, qui sonnait les heures, demies et répétition des heures en faisant tinter la cloche de 1858. Le cadran extérieur en cuivre émaillé est toujours en place et date de 1909.

Eglise de Sarcenas 1250 Route de Palaquit, 38700 Sarcenas Sarcenas 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.sarcenas.com/village/ L’église de Sarcenas est attestée vers 1100, dans le cartulaire de Saint-Hughes, sous le vocable de Saint-Barthélémy de Cercenas. Elle n’est signalée que comme église secondaire, ou chapelle, dépendant du prieuré de Saint-Robert de Cornillon. Au cours du Moyen-âge, elle devient église paroissiale. Elle est assortie d’une maison curiale, mais Sarcenas n’a plus de curé à demeure à partir de 1860 environ. Dès lors c’est celui du Sappey qui assure les messes. Parking.

Ouverture exceptionnelle des portes de l’église historique du village de Sarcenas, samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h.

©Sarcenas