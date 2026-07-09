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AGENDA · Sommery

Visite élevage d’escargots Sommery

mercredi 19 août 2026 · Sommery

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
646 Chemin du Mont Fossé
Ville
76440 Sommery
Département
Seine-Maritime
Tarif

Sommery

Visite élevage d’escargots

646 Chemin du Mont Fossé Sommery Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

La ferme hélicicole L’Escargot du Mont Fossé ouvre ses portes pour une visite commentée d’une heure. Deux horaires 10h30 ou 15h.   .

646 Chemin du Mont Fossé Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 01 72 96 51 

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English : Visite élevage d’escargots

L’événement Visite élevage d’escargots Sommery a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Bray Eawy

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