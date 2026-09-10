Visite en Draisienne !, Grange à Bécanes – Collection Lemoine, Bantzenheim

Informations pratiques

Visite en Draisienne ! 19 et 20 septembre Grange à Bécanes – Collection Lemoine Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

✨ Viens passer ton permis moto avec nous !

Tout au long du parcours muséal, les enfants peuvent enfourcher de petites draisiennes – ces vélos sans pédales – reproduisant fidèlement certains modèles emblématiques présentés dans les collections.

Au fil de leur découverte, ils sont invités à observer et respecter les panneaux de signalisation rencontrés sur leur chemin. À la fin de leur parcours, chaque enfant reçoit son permis moto, un souvenir unique de cette aventure à partager en famille.

Grange à Bécanes – Collection Lemoine 8 rue du général de Gaulle 68490 Bantzenheim Bantzenheim 68490 Haut-Rhin Grand Est 0389262336 https://www.m2a.fr/culture-tourisme/musees/grange-a-becanes-bantzenheim/ Ouverte depuis avril 2013 dans une grange réhabilitée, La Grange à Bécanes est le premier musée unique en Europe, vivant, de la moto ancienne à voir le jour. Il retrace l’histoire de la motocyclette à travers de nombreuses marques prestigieuses d’antan, telles que Radior, Monet-Goyon, Terrot, Libéria, Hercules…

Le musée rhénan de la moto est créé grâce la donation de Raymond Lemoine de 90 motocyclettes anciennes à la commune de Bantzenheim. Il abrite notamment une collection complète de motos Ravat, marque fabriquée à Saint-Étienne entre 1923 et 1958. Pendant 20 ans, Lemoine s’est passionné de ces modèles.

Ainsi, la Grange à Bécanes de Bantzenheim, connue du Pays basque jusqu’à la Bretagne, en passant par la Suisse et l’Allemagne, possède, aujourd’hui, une renommée internationale.

✨ Viens passer ton permis moto avec nous !

©m2A