Informations pratiques

Visite en écho : Roger Edgar Gillet Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 23 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Envie d’en savoir plus sur le peintre Roger Edgar Gillet ? 5 choses à savoir sur l’artiste qui font écho à 5 autres artistes de la collection permanente du Musée des beaux-arts de Rennes.

Envie d’en savoir plus sur le peintre Roger Edgar Gillet ? 5 choses à savoir sur l’artiste qui font écho à 5 autres artistes de la collection permanente du Musée des beaux-arts de Rennes.

Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-23T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T17:00:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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