jeudi 16 juillet 2026 · Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table · SAMADET

Informations pratiques

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »

Quiz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !

Juillet-août tous les jeudis.

Sur réservation au 05 58 79 13 00