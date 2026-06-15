Atelier aquarelle Musée de Samadet Samadet

Samadet

Atelier aquarelle

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Profitez des vacances d’été pour vous initier à l’aquarelle. Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet.

Profitez des vacances d’été pour vous initier à l’aquarelle. Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet. .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier aquarelle

Take advantage of the summer vacation to try your hand at watercolor painting. From technique and brushwork to color, visual artist Agnès Darricau will guide you as you explore the plant world inspired by the flowers of the Samadet hedgerows.

L’événement Atelier aquarelle Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse