Samadet

Atelier cyanotypie sur céramique

Musée de Samadet Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29

La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.

Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Typhaine Bertaut, artisane et spécialiste reconnue, est l’initiative de cette innovation !

La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.

Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Typhaine Bertaut, artisane et spécialiste reconnue, est l’initiative de cette innovation !

Plongez dans l’univers de la chimie créative avec elle. Venez découvrir sa technique et repartez avec votre objet en céramique entièrement personnalisé. .

Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Atelier cyanotypie sur céramique

Cyanotype, an old photographic technique that originated in the 19th century, produces beautiful cyan-blue prints on paper or fabric.

But did you know it can also be applied to ceramics? Typhaine Bertaut, a renowned artisan and specialist, is the driving force behind this innovation!

L’événement Atelier cyanotypie sur céramique Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse