Atelier cyanotypie sur céramique Samadet
Atelier cyanotypie sur céramique Samadet mercredi 29 juillet 2026.
Samadet
Atelier cyanotypie sur céramique
Musée de Samadet Samadet Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29
La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.
Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Typhaine Bertaut, artisane et spécialiste reconnue, est l’initiative de cette innovation !
La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.
Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Typhaine Bertaut, artisane et spécialiste reconnue, est l’initiative de cette innovation !
Plongez dans l’univers de la chimie créative avec elle. Venez découvrir sa technique et repartez avec votre objet en céramique entièrement personnalisé. .
Musée de Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Atelier cyanotypie sur céramique
Cyanotype, an old photographic technique that originated in the 19th century, produces beautiful cyan-blue prints on paper or fabric.
But did you know it can also be applied to ceramics? Typhaine Bertaut, a renowned artisan and specialist, is the driving force behind this innovation!
L’événement Atelier cyanotypie sur céramique Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse
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