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Visite en famille de l’exposition  » Manger à l’oeil » Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table SAMADET

jeudi 30 juillet 2026 · Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table · SAMADET

Visite en famille de l’exposition  » Manger à l’oeil » Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table SAMADET

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:00
Heure de fin
16:30
Lieu
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table
Adresse
2378 route d'Hagetmau
Ville
40320 SAMADET
Département
Landes
Tarif
3€

Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Quiz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
Juillet-août tous les jeudis.
Sur réservation au 05 58 79 13 00

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