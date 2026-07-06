AGENDA · SAMADET
Visite en famille de l’exposition » Manger à l’oeil » Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table SAMADET
jeudi 13 août 2026 · Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table · SAMADET
Informations pratiques
Visite-jeu de l’exposition « Manger à l’œil »
Quiz, devinettes, jeux de rapidité : devenez incollables sur l’histoire du repas des Français !
Juillet-août tous les jeudis.
Sur réservation au 05 58 79 13 00
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