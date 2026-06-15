Atelier aquarelle Musée de Samadet Samadet
Atelier aquarelle Musée de Samadet Samadet mercredi 12 août 2026.
Samadet
Atelier aquarelle
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Profitez des vacances d’été pour vous initier à l’aquarelle. Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet.
Profitez des vacances d’été pour vous initier à l’aquarelle. Technique, gestes et couleurs, la plasticienne Agnès Darricau vous guidera dans l’exploration du monde végétal inspiré des fleurs des faïences de Samadet. .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Atelier aquarelle
Take advantage of the summer vacation to try your hand at watercolor painting. From technique and brushwork to color, visual artist Agnès Darricau will guide you as you explore the plant world inspired by the flowers of the Samadet hedgerows.
L’événement Atelier aquarelle Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse
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