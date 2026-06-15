Atelier cyanotypie sur céramique Musée de Samadet Samadet
Atelier cyanotypie sur céramique Musée de Samadet Samadet mercredi 19 août 2026.
Samadet
Atelier cyanotypie sur céramique
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:30:00
Date(s) :
2026-08-19
La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.
Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Typhaine Bertaut, artisane et spécialiste reconnue, est l’initiatrice de cette innovation !
La cyanotypie, une technique photographique ancienne née au XIXe siècle, produit de magnifiques tirages en bleu cyan sur papier ou tissu.
Mais connaissez-vous son application sur céramique ? Typhaine Bertaut, artisane et spécialiste reconnue, est l’initiatrice de cette innovation !
Plongez dans l’univers de la chimie créative avec elle. Venez découvrir sa technique et repartez avec votre objet en céramique entièrement personnalisé. .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Atelier cyanotypie sur céramique
Cyanotype, an old photographic technique that originated in the 19th century, produces beautiful cyan-blue prints on paper or fabric.
But did you know it can also be applied to ceramics? Typhaine Bertaut, a renowned artisan and specialist, is the pioneer behind this innovation!
L’événement Atelier cyanotypie sur céramique Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse
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