Visite en famille Quand les maisons se racontent. Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne mercredi 26 août 2026.

Bayonne

Visite en famille Quand les maisons se racontent.

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Visite suivi d’un atelier créatif. Pour les enfants de 7 ans et plus. 2 adultes maximum par enfant .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Visite en famille Quand les maisons se racontent.

L’événement Visite en famille Quand les maisons se racontent. Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne