Visite en musique: Les TrAaversières au Musée de la vie rurale Steenwerck dimanche 28 juin 2026.

Steenwerck

Visite en musique: Les TrAaversières au Musée de la vie rurale

49 Rue du Musée Steenwerck Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’ensemble de flûtes Les TrAaversières réunit des flûtistes passionnés, alliant professeurs de flûte et amateurs éclairés.

Leur répertoire éclectique et original explore des pièces rares et innovantes.

Concert gratuit, réservation souhaitée.

Les TrAaversières Une visite en musique

L’ensemble de flûtes Les TrAaversières réunit des flûtistes passionnés, alliant professeurs de flûte et amateurs éclairés.

Leur répertoire éclectique et original va au-delà des conventions, explorant des pièces rares et innovantes.

Grâce à leur maîtrise technique et leur créativité, ils proposent des concerts surprenants, où la flûte s’ouvre à de nouveaux horizons musicaux !

Concert gratuit proposé dans le cadre des activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

Réservation souhaitée. .

49 Rue du Musée Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France +33 3 28 50 33 80 musee.steenwerck@wanadoo.fr

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English :

The Les TrAversières flute ensemble brings together passionate flutists, including both flute teachers and knowledgeable amateurs.

Their eclectic and original repertoire explores rare and innovative pieces.

Free concert; reservations recommended.

L’événement Visite en musique: Les TrAaversières au Musée de la vie rurale Steenwerck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Flandre