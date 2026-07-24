Informations pratiques

Brennilis

Visite enceinte Réacteur

Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 13:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Pénétrez à l’intérieur de l’enceinte réacteur pour découvrir et comprendre ce réacteur unique.

À partir de 18 ans

Centrale de Brennilis .

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06

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English :

L’événement Visite enceinte Réacteur Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ