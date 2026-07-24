AGENDA · Brennilis
Visite enceinte Réacteur Brennilis
vendredi 24 juillet 2026 · Brennilis
Informations pratiques
Brennilis
Visite enceinte Réacteur
Brennilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 13:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
Pénétrez à l’intérieur de l’enceinte réacteur pour découvrir et comprendre ce réacteur unique.
À partir de 18 ans
Centrale de Brennilis .
Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06
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English :
L’événement Visite enceinte Réacteur Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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