Visite et animation à la tour du Boujard, Tour du Boujard, Sainte-Euphémie

Informations pratiques

Visite et animation à la tour du Boujard 19 et 20 septembre Tour du Boujard Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La tour du Boujard édifiée en 1850 est un témoignage original du goût médiéval des élites du 19e siècle. Redécouvrez la tour avec les commentaires de l’association Sainte-Euphémie Tour et Patrimoine et flânez sur ce site bucolique, qui sera animé par des ateliers pisé, des démonstrations sur le travail de la pierre et du bois, et le pressage du raisin issu des vignes de la tour. Une exposition photo sur l’église du village et son parvis sera présentée.

À l’intérieur de la tour, découvrez le court métrage « 36 vues de la Tour du Boujard », réalisé par les jeunes ambassadeurs du cinéma La Passerelle avec Seb Coupy, qui a été récompensé dans le cadre du défi « Monumental » initié par le ministère de la Culture. Buvette sur place.

Organisé par l’association Sainte-Euphémie Tour et Patrimoine, le cinéma La Passerelle et le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Tour du Boujard 315 bis Chemin du Boujard, 01600 Sainte-Euphémie Sainte-Euphémie 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ain-tourisme.com/fiches/Sainte-Euphemie/Site-et-monument-historiques/La-tour-du-Boujard/5643028/

La tour du Boujard édifiée en 1850 est un témoignage original du goût médiéval des élites du 19e siècle. Redécouvrez la tour avec les commentaires de l’association Sainte-Euphémie Tour et Patrimoine …

©Tour et patrimoine