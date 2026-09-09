Visite et animations de la base départementale de Razisse, Base départementale de Razisse, Mont-Roc

Informations pratiques

Visite et animations de la base départementale de Razisse Samedi 19 septembre, 10h00 Base départementale de Razisse Tarn

Gratuit. Pour la balade en kayak : places limitées (inscription sur place le jour J). Prévoir maillot de bain/tenue de rechange et chaussures fermées. 8 ans minimum – obligation de savoir nager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Base départementale de Razisse, habituellement réservée aux groupes constitués pour des séjours en pension complète (établissements scolaires, centres de loisirs, clubs sportifs, centres de formation, associations culturelles…), ouvre exceptionnellement ses portes au grand public.

Venez découvrir le site, rencontrer l’équipe et tester gratuitement plusieurs activités de pleine nature.

Au programme :

– Balade nature commentée – départs à 10h30, 14h et 16h

– Balade en kayak* sur le lac (encadrée par un professionnel) – départs à 10h30, 14h et 16h

– Initiation tir à l’arc – en continu de 10h à 12h30, de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h

– Initiation escalade – en continu de 10h à 12h30, de 13h30 à 15h30 et de 16h à 18h

Les activités sont accessibles à partir de 8 ans.

*Les places pour les balades en kayak sont limitées. Présentez-vous à l’accueil de la manifestation à partir de 10h afin de réserver un créneau. Pour cette activité, prévoyez un maillot de bain ou une tenue de rechange ainsi que des chaussures fermées. Une attestation de savoir-nager est obligatoire pour les mineurs.

Il est également possible de venir pique-niquer sur place.

Base départementale de Razisse 476 Chemin du barrage, 81120 Mont-Roc Mont-Roc 81120 Tarn Occitanie 05 67 89 62 22 https://bases-departementales.tarn.fr La base départementale de Razisse est un centre d’hébergement collectif, ouvert du mois de mars au mois de novembre dédié à l’accueil de classes de découverte, séjours de vacances, stages sportifs ou formations adultes.

Créé en 1970, au cœur d’un Espace Naturel Sensible en bordure de lac, le centre propose des séjours composés d’activités sportives en pleine nature et de découverte de l’environnement. Site habituellement fermé au public, l’accès est réservé aux groupes séjournant sur place.

Parking sur place.

La Base départementale de Razisse, habituellement réservée aux groupes constitués pour des séjours en pension complète (établissements scolaires, centres de loisirs, clubs sportifs, centres de ouvre…

©Département du Tarn_Xavier Floutard-Vayleux