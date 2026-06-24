Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette
mercredi 8 juillet 2026 · Hélette
Informations pratiques
Hélette
Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour
Route de Louhossoa Hélette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Visite spéciale avec apéritif face aux caves planche fromages/charcuteries + boisson locale (Vin Irouleguy, cidre, soft). Moment convivial à partager en famille, entre amis, avec une vue exceptionnelle des caves d’affinage.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Hasparren. .
Route de Louhossoa Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour
L’événement Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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