Informations pratiques

Hélette

Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour

Route de Louhossoa Hélette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Visite spéciale avec apéritif face aux caves planche fromages/charcuteries + boisson locale (Vin Irouleguy, cidre, soft). Moment convivial à partager en famille, entre amis, avec une vue exceptionnelle des caves d’affinage.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Hasparren. .

Route de Louhossoa Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour

L’événement Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque