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Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette

Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette

Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Route de Louhossoa
Ville
64640 Hélette
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Hélette

Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour

Route de Louhossoa Hélette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Visite spéciale avec apéritif face aux caves planche fromages/charcuteries + boisson locale (Vin Irouleguy, cidre, soft). Moment convivial à partager en famille, entre amis, avec une vue exceptionnelle des caves d’affinage.
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Hasparren.   .

Route de Louhossoa Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour

L’événement Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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