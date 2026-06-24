Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette mercredi 22 juillet 2026.

Hélette

Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour

Route de Louhossoa Hélette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Visite spéciale avec apéritif face aux caves planche fromages/charcuteries + boisson locale (Vin Irouleguy, cidre, soft). Moment convivial à partager en famille, entre amis, avec une vue exceptionnelle des caves d’affinage.

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Hasparren. .

Route de Louhossoa Hélette 64640 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour

L’événement Visite et apéritif face aux caves Musée du Pastoralisme Agour Hélette a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque