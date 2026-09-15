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Visite et atelier en famille – Noël au château Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

dimanche 22 novembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes

Visite et atelier en famille – Noël au château Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes
Adresse
4, place Marc Elder 44 000 — Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif plein : 12€Tarifs réduits* : 7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse / 4€ : (demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA...) / 2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l'événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560488&gtmStepTracking=true

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 11:00 – 12:30
Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* : 7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse / 4€ : (demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA…) / 2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560488&gtmStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12 

À l’occasion de Noël, le Château des ducs de Bretagne propose une visite-atelier à partager en famille.Après une découverte ludique du château, enfants et adultes passent à la création et réalisent ensemble un souvenir inspiré de leur visite.Horaires :-Le dimanche à 11h-Les 22, 23, 29 et 30 décembre à 15hPour les adultes et les enfants de 8 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, dans la limite de 2 enfants par adulte.Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560488&gtmStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560488&gtmStepTracking=true


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