Visite et atelier en famille – Noël au château Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 11:00 – 12:30

Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* : 7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse / 4€ : (demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA…) / 2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560488>mStepTracking=true Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

À l’occasion de Noël, le Château des ducs de Bretagne propose une visite-atelier à partager en famille.Après une découverte ludique du château, enfants et adultes passent à la création et réalisent ensemble un souvenir inspiré de leur visite.Horaires :-Le dimanche à 11h-Les 22, 23, 29 et 30 décembre à 15hPour les adultes et les enfants de 8 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, dans la limite de 2 enfants par adulte.Lien de l’événement ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229123560488>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

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