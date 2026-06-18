visite et confection d’un bouquet à la ferme florale ROSEBUD Solignac-sous-Roche samedi 25 juillet 2026.

Solignac-sous-Roche

visite et confection d’un bouquet à la ferme florale ROSEBUD

Ferme florale Rosebud Solignac-sous-Roche Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Visite et découverte de la ferme florale ROSEBUD qui pratique une culture de fleurs de saison en agriculture biologique. Cueillette et confection d’un bouquet de fleurs fraîches de saison. Réservation à l’Office de Tourisme.

.

Ferme florale Rosebud Solignac-sous-Roche 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour and exploration of the ROSEBUD flower farm, which grows seasonal flowers using organic farming methods. Pick and arrange a bouquet of fresh, seasonal flowers. Reservations at the Tourist Office.

L’événement visite et confection d’un bouquet à la ferme florale ROSEBUD Solignac-sous-Roche a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron