Visite et conférence, Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau, Plougoumelen

Informations pratiques

Visite et conférence 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau Morbihan

libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Conférence sur l’arrivée des celtes, le dimanche à 16h

L’historien François Ars saura une fois encore captiver son auditoire en présentant l’arrivée des celtes dans notre région.

La chapelle se découvre en visite libre le reste du week-end.

Chapelle Saint-Thuriau – Hameau de Lestréviau Lestréviau, 56400 Plougoumelen Plougoumelen 56400 Lestréviau Morbihan Bretagne 0297241183 https://amischapellelestreviau.fr/ https://paroisses-pays-auray.fr/patrimoine/ La chapelle de petite taille date du XVIème siècle. La statue de la Vierge et l’enfant (XVIème) et une statue de St Thuriau (XVème) sont en bois polychrome. Les écrits les plus anciens évoquant cette chapelle remontent à 1633.

Une particularité: c’est l’une des rares chapelles de la région à avoir gardé un sol en terre battue. en bord de route

Conférence sur l’arrivée des celtes, le dimanche à 16h

©Gaëlle Masson